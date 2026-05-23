Пять рейсов задержаны и один отменен из-за ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Задержки рейсов произошли в аэропорту Нижнего Новгорода из-за введенных в ночь на субботу ограничений, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

"На текущий момент в Нижнем Новгороде задержано пять рейсов из регулярного расписания аэропорта, один отменен", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что "несмотря на длительные задержки рейсов, ситуация в терминале находится под контролем". Со всеми пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта.