Режим беспилотной опасности снят в Свердловской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Прекратил действовать режим беспилотной опасности, введенный ранее в Свердловской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

"Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области", - написал он в своем канале в Мах в субботу.

В свою очередь, официальный канал РСЧС Свердловская область сообщил, что в регионе объявляется "Отбой режима "Беспилотная опасность".

Режим беспилотной опасности вводился в Свердловской области утром в субботу.