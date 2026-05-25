Поиск

Путин в приветствии участникам ПМЭФ назвал Россию неотъемлемой частью мировой экономики

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия остается неотъемлемой частью мировой экономики и открыта для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами на основе честных долгосрочных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша страна была и остаётся неотъемлемой частью глобальной экономической системы. Мы открыты для конструктивного взаимодействия со всеми партнёрами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные долгосрочные отношения", - отметил он в приветствии участникам, организаторам и гостям 29 Петербургского международного экономического форума.

Приветствие опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что форум традиционно объединит ведущих политиков и представителей деловых кругов, учёных и общественных деятелей для обсуждения актуальных вопросов российской и мировой политики и экономики.

"Тема нынешней встречи - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему" - отражает фундаментальные запросы современного этапа развития. Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы", - добавил он.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков считает, что у режиссера Звягинцева нет права высказываться по Украине

Магнитные мины обнаружены на корпусе бельгийского танкера в порту в Ленобласти

Четверо жителей Горловки стали жертвами атаки ВСУ

СМИ сообщили, что Олег Савельев покинул пост замглавы Минобороны РФ

В Забайкалье выявили схему по выдаче за взятки лицензий на добычу золота

 В Забайкалье выявили схему по выдаче за взятки лицензий на добычу золота

"Интерфакс" представил рейтинг вузов по направлению "Государственное и муниципальное управление" - 2026

Министр обороны РФ Белоусов проинспектировал группировку "Восток" в зоне СВО

Мужчина погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Девять муниципальных округов Херсонской области полностью обесточены после атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9570 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2317 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов