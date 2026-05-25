Путин в приветствии участникам ПМЭФ назвал Россию неотъемлемой частью мировой экономики

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия остается неотъемлемой частью мировой экономики и открыта для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами на основе честных долгосрочных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша страна была и остаётся неотъемлемой частью глобальной экономической системы. Мы открыты для конструктивного взаимодействия со всеми партнёрами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные долгосрочные отношения", - отметил он в приветствии участникам, организаторам и гостям 29 Петербургского международного экономического форума.

Приветствие опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что форум традиционно объединит ведущих политиков и представителей деловых кругов, учёных и общественных деятелей для обсуждения актуальных вопросов российской и мировой политики и экономики.

"Тема нынешней встречи - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему" - отражает фундаментальные запросы современного этапа развития. Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы", - добавил он.

