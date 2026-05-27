Поиск

В Петербурге в дни ПМЭФ от метро до "Экспофорума" запустят автобус-экспресс

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге в преддверии и во время Петербургского международного экономического форума, с 1 по 6 июня, запустят дополнительный общественный транспорт, сообщила пресс-служба Смольного.

"Мы понимаем, что в дни форума нагрузка на транспортную систему возрастет, и заранее принимаем меры: запускаем экспресс-маршрут до "Экспофорума", держим в оперативном резерве дополнительные автобусы и ведем непрерывный мониторинг пассажиропотока. Если увидим рост числа пассажиров, доптехника сразу выйдет на линию", - заверил через пресс-службу губернатор Александр Беглов.

С 1 июня будет работать автобусный маршрут 400Э, который свяжет станцию метро "Московская" с "Экспофорумом". На линии предусмотрены три промежуточные остановки: "Площадь Победы", "Внуковская улица" и "Ж/д платформа Аэропорт". В часы пик автобусы будут ходить с интервалом 15 минут.

Также добраться до "Экспофорума" можно на регулярных автобусах №№ 187, 232 и 299. В общей сложности связь с ближайшими станциями метро "Московская" и "Звездная" обеспечат четыре маршрута, на которые выйдут 48 машин, а на конечных станциях будет дежурить резервный подвижной состав.

Александр Беглов ПМЭФ Петербург Московская Экспофорум
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России

В Туапсе обломки БПЛА упали на территории морского терминала и вызвали пожар

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

ВСУ атаковали Севастополь ракетами и беспилотниками, загорелась крыша банка

Два человека пострадали в результате ракетной атаки на Таганрог

Над Таганрогом сбита ракета в ходе отражения воздушной атаки

Глава УВЗ заявил, что РФ опережает оппонентов в области создания бронемашин-роботов

В Краснодарском крае введены ограничения на использование воздушного пространства

 В Краснодарском крае введены ограничения на использование воздушного пространства

Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Липецке

Силуанов заявил, что цена реализации российской нефти остается ниже мировой

 Силуанов заявил, что цена реализации российской нефти остается ниже мировой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2341 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9602 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов