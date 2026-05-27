В Петербурге в дни ПМЭФ от метро до "Экспофорума" запустят автобус-экспресс

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге в преддверии и во время Петербургского международного экономического форума, с 1 по 6 июня, запустят дополнительный общественный транспорт, сообщила пресс-служба Смольного.

"Мы понимаем, что в дни форума нагрузка на транспортную систему возрастет, и заранее принимаем меры: запускаем экспресс-маршрут до "Экспофорума", держим в оперативном резерве дополнительные автобусы и ведем непрерывный мониторинг пассажиропотока. Если увидим рост числа пассажиров, доптехника сразу выйдет на линию", - заверил через пресс-службу губернатор Александр Беглов.

С 1 июня будет работать автобусный маршрут 400Э, который свяжет станцию метро "Московская" с "Экспофорумом". На линии предусмотрены три промежуточные остановки: "Площадь Победы", "Внуковская улица" и "Ж/д платформа Аэропорт". В часы пик автобусы будут ходить с интервалом 15 минут.

Также добраться до "Экспофорума" можно на регулярных автобусах №№ 187, 232 и 299. В общей сложности связь с ближайшими станциями метро "Московская" и "Звездная" обеспечат четыре маршрута, на которые выйдут 48 машин, а на конечных станциях будет дежурить резервный подвижной состав.