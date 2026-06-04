Путин видит помощь ЕС в убеждении Киева пойти на договоренности в рамках Анкориджа

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз мог бы помочь в решении украинского кризиса, если убедит Киев пойти на договоренности, о которых говорилось в ходе российско-американских переговоров в Анкоридже, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я полагаю, что да, действительно, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. Украинская сторона хорошо об этом знает", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.

"Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, но не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти пойти на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже", - подчеркнул он.

"Предложения, которые были сделаны президентом Трампом, вполне могут быть положены в основу мирных договоренностей. Поэтому отвечая на ваш вопрос, правильно ли администрация действовала или нет, я скажу да. Это предложения, которые являются компромиссами как для одной стороны, так и для другой, для России тоже", - сказал Путин.

"И мы в целом с этими компромиссами согласились. Нужно убедить в этом украинскую сторону и все. Но в целом, я считаю, что они вполне могут быть положены в основу договоренностей между Россией и Украиной, могут положить конец этому конфликту", - подчеркнул президент РФ.

По мнению Путина, Трамп "искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине". "Да, он сам уже тоже публично высказывался, он сказал, что не ожидал, что это будет так сложно. Ну да, действительно, со стороны, может быть, некоторые вещи кажутся не такими уж сложными, а когда туда влезаешь, погружаешься в проблему, оказывается, что неизвестных составляющих не так уж и мало, и они имеют значение", - отметил президент России.

Он подчеркнул, что в настоящее время "остро стоит вопрос об урегулировании кризиса на иранском направлении".

"Естественно, мы все это видим и понимаем, что администрация США вынуждена заниматься прежде всего этим вопросом, потому что если кризис на Украине все-таки локальный, я полагаю, - европейские государства пытаются придать ему глобальное звучание, - кризис вокруг Ирана, он носит глобальный характер", - сказал Путин.

"Посмотрите, как влияет закрытие Ормузского пролива на мировую экономику. Вот и всё. И, конечно, администрация (США - ИФ) уделяет этому большое внимание и значение", - сказал российский президент.