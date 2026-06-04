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Президент РФ заявил, что конфликт завершится, если Киев пойдет на компромиссы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе компромиссов, о которых была достигнута договоренность в ходе российско-американских переговоров в Анкоридже, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причём на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

"Тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли пойти на определенные компромиссы. На те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна", - отметил он.

Путин подчеркнул, что теперь "нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона".

"И конфликт быстро придет к своему естественному завершению", - заключил он.

Владимир Путин Украина
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