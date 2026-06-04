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Путин назвал планы Армении по интеграции в ЕС вызывающими озабоченность

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Армении на законодательном уровне оформить стремление страны в Евросоюз вызывает озабоченность.

"Мы, конечно, этим озадачились, если принят закон, и не просто разговоры, а закон", - сказал Путин в ходе встречи в Санкт-Петербурге с руководителями международных информагентств.

Путин заявил, что Россия сохранит с Арменией нормальные отношения, какое бы решение страна не приняла относительно своего будущего пути.

"Совсем недавно премьер-министр Армении (Никол) Пашинян сказал, что считает необходимым провести референдум по этому вопросу (присоединение к ЕС - ИФ). У нас только одна просьба - сделать это как можно быстрее. И все, у нас никаких претензий, мы сохраним нормальные отношения с Арменией, по какому бы пути она не приняла решение идти", - сказал Путин.

Он заявил, что не видит ничего плохого в том, что политические силы, которые стоят за Пашиняном, ориентируются на западные стандарты.

"Политические силы, которые стоят за действующим премьер-министром (Армении Николом Пашиняном ,- "ИФ"), они давно как бы говорят, не стесняются, в открытую это делают. На самом деле здесь нет ничего плохого, ориентируются на какие-то западные стандарты, на европейские стандарты", - сказал Путин.

Глава государства отметил: "Я считаю, что это право каждой суверенной страны, которой является Армения, безусловно, выбирать какие-то приоритетные, как они полагают, и ценные для развития страны, для укрепления независимости и суверенитета, главные для экономики, и стандарты, и партнеров, соответственно".

Путин напомнил, что в Армении принят специальный закон о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу. "Нормально, ничего особенного здесь нет. Но Армения же находится в рамках ЕАЭС. Разные стандарты, техническое регулирование в области сельского хозяйства, транспорта, логистики - очень много вещей, которые не совпадают", - отметил российский лидер.

Он добавил: "Мне бы очень хотелось, чтобы в исторической перспективе все эти технические стандарты, логистика и прочее, прочее, количество на первый взгляд формальных, но очень важных для развития экономики моментов, чтобы они и в Евросоюзе, и ЕврАзЭС совпадали". "И тогда это было бы реально большое, огромное экономическое пространство, как когда-то Де Голль говорил: от Лиссабона до Урала, а на самом деле - до Владивостока, но это невозможно сделать сейчас, технологически сейчас не сделать", - считает Путин.

Армения Владимир Путин
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