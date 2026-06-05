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Кремль считает искусственным выбор между ЕС и ЕАЭС для Армении

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Нынешнее руководство Армении искусственно поставило страну на перепутье, заставляя выбирать между ЕС и ЕАЭС, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что сейчас нынешнее руководство Армении, я бы сказал, искусственно пытается поставить страну на перепутье. Собирается организовать для страны выбор: идти в сторону Европы или в сторону ЕАЭС", - сказал он и выразил уверенность, что членство в ЕАЭС для Армении выгоднее.

ЕАЭС Дмитрий Песков Армения Евросоюз
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