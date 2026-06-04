Путин не стал вдаваться в подробности о контактах РФ и США по кубинскому вопросу

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон контактировали по кубинскому вопросу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отвечая прямо на прямой вопрос с вашей стороны... Вы спросили, были у нас контакты с американской администрацией по кубинскому вопросу. Были", - сказал он в ходе встречи с руководителями международных информагентств.

Путин подчеркнул, что "не хотел дальше комментировать", и напомнил, что российская сторона ранее поставила на Кубу танкер с нефтепродуктами.

"Куба - дружественная нам страна, на протяжении десятилетий традиционно складывались отношения, администрация США знает об этом. Наши контакты с Кубой продолжаются", - сказал президент РФ.