Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

Архивное фото Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу, сообщило Министерство транспорта РФ.

"В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Мансас", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не видит проблем в том, что на Кубу прибудет танкер с российской нефтью.

"Они (кубинцы) должны выживать. И если к ним придет один танкер с нефтью, в этом нет никаких проблем, меня это не беспокоит", - сказал он журналистам в воскресенье (в ночь на понедельник мск).

По его словам, это не изменит ситуацию на острове и не спасет нынешнюю власть Кубы, которая, по его мнению, закончилась.

Трамп добавил, что предпочел бы, чтобы энергетическая блокада, введенная в отношении Кубы его администрацией, была ослаблена: "Людям нужно отопление, работающие кондиционеры и все то, что необходимо каждому".

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на информированного американского чиновника, сообщила, что береговая охрана США позволит российскому танкеру с сырой нефтью беспрепятственно пройти на Кубу, несмотря на фактическую американскую топливную блокаду острова.

По его словам, береговая охрана США располагает двумя патрульными катерами в регионе, которые могли бы попытаться перехватить российский танкер, однако администрация президента Дональда Трампа не отдавала приказа о принятии каких-либо мер.

Американские аналитики считают, что прибытие российского судна, перевозящего 730 тыс. баррелей нефти, изменит траекторию быстро обостряющегося кризиса на Кубе, обеспечив островное государство топливом как минимум на несколько недель после нескольких месяцев фактической нефтяной блокады со стороны США, отмечает издание.

При этом подчеркивается, что это также снизит давление на кубинское правительство, столкнувшееся с надвигающимся экономическим коллапсом и эскалацией угроз со стороны Вашингтона, и покажет, что, по крайней мере на данный момент, остров все еще может рассчитывать на своего давнего союзника Россию.