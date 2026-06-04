"Росатом" начал строительство АЭС в Узбекистане

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" начал строительство АЭС в Узбекистане, церемония заливки первого бетона была показана в эфире ИС "Вести".

Проект АЭС в Узбекистане предполагает строительство двух больших энергоблоков по 1000 МВт и двух малых энергоблоков мощностью по 55 МВт. Для "Росатома" это будет первый зарубежный опыт строительства малых АЭС.

"Это уникальная схема, выбранная президентом Узбекистана, не имеет аналогов в мире и позволит сделать АЭС максимально мощной и эффективной. После ввода в строй станция ежегодно будет производит порядка 17 млрд кВт ч электроэнергии, обеспечивая до 15% энергопотребления Узбекистана", - сказал в ходе церемонии президент России Владимир Путин.

По словам Путина, Россия не только построит АЭС, но и предоставит партнерам из Узбекистана льготный экспортный кредит, а также окажет поддержку на всем жизненном цикле работы АЭС, что включает в себя обязательства по долгосрочным поставкам реакторного топлива, сервисному и техническому обслуживанию, обращению с отработавшим ядерным материалом.

"Я знаю, что вы над этим сами лично очень долго работали, погружались в детали, и уверен, что выбрали самый подходящий для Узбекистана вариант из всех предлагавшихся", - обратился президент России к узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву на встрече перед церемонией.

"Мы долго к этому шли, долго разговаривали, спорили. Но пришли, наконец, к самому правильному решению", - подтвердил Мерзиёев.

Он также отметил в разговоре с Путиным, что Узбекистан занимает пятое место в мире по производству урана и десятое - по запасам.

"Я думаю, что результат будет взаимовыгодным для обеих сторон. Это стратегический проект в энергетике между Россией и Узбекистаном. У нас намерение не останавливаться на этом проекте", - охарактеризовал Мирзиеев атомный проект.

Изначально "Росатом" планировал строительство в Узбекистане шести малых энергоблоков мощностью 55 МВт каждый. Но затем проект строительства был изменен. Такой формат позволит оптимизировать затраты на строительство, а значит повысить конкурентоспособность электроэнергии, сделав ее еще более привлекательной для потребителя, говорил об изменениях гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.