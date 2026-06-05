Что случилось этой ночью: пятница, 5 июня

Палата представителей США одобрила проект о санкциях против РФ и помощи Украине, "Росатом" начал строительство АЭС в Узбекистане, имя Трампа уберут с фасада Кеннеди-центра

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей США одобрила законопроект о военной помощи Украине и дополнительных санкциях против России. Документ предусматривает выделение Киеву военных кредитов на $8 млрд, а также продление программы оборонной помощи до 2027 г.

- Владимир Путин пока не имел возможности ознакомиться с открытым письмом в его адрес Владимира Зеленского, но в Кремле это письмо видели, сообщил Дмитрий Песков.

- "Росатом" начал строительство АЭС в Узбекистане. Президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт заливке первого бетона по видеосвязи из Петербурга.

- Сергей Лавров заявил, что диалог с Вашингтоном по украинскому урегулированию идет по замкнутому кругу, прогресса не наблюдается с момента саммита на Аляске.

- Группа "Аэрофлот" обеспечена топливом по всей своей маршрутной сети, при этом затраты на керосин с начала года выросли на 7%, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.

- Президент Китая Си Цзиньпин посетит Северную Корею с государственным визитом 8-9 июня, сообщило "Синьхуа".

- Пентагон планирует отменить сделку о поставке Германии ракет Tomahawk из-за опасений реакции России и значительного истощения арсеналов этого оружия, сообщило Politico.

- Кеннеди-центр приступил к выполнению предписания федерального суда, обязавшего учреждение до 12 июня удалить имя президента Дональда Трампа из официального названия и с фасада здания.