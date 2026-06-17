Мишустин назвал энергетику основным направлением сотрудничества России и Узбекистана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назвал энергетику ключевым направлением сотрудничества России и Узбекистана и высказался за реализацию новых взаимовыгодных инициатив в этом секторе экономики. Он казал это, выступая на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.

"Направлений для расширения сотрудничества много. И слаженная работа по каждому способна принести максимальную отдачу национальным экономикам, ощутимую пользу гражданам России и Узбекистана. Это прежде всего энергетика", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что "отечественные компании поставляют энергоносители в Узбекистан, развивают сети заправок в этой стране, создан совместный центр управления бурением, реализуется масштабный проект по реконструкции газопровода "Средняя Азия - Центр", что увеличит его мощность".

"Идет освоение новых месторождений углеводородов", - добавил глава правительства.

Он также напомнил, что на полях Петербургского экономического форума президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт возведению в Узбекистане первого энергоблока интегрированной атомной электростанции по российскому проекту. Кроме того, сказал премьер, российские инженеры оказывают поддержку при создании крупнейших гидроэлектростанций Узбекистана.

"Все это служит стабильному обеспечению жителей и бизнеса энергоресурсами, дает импульс смежным отраслям. И подобных примеров взаимовыгодных инициатив может и должно становиться больше", - подчеркнул Мишустин.