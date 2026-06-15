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Мишустин обсудит в столице Узбекистана вопросы взаимодействия

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин 16-17 июня посетит с рабочим визитом Ташкент, сообщила в понедельник пресс-служба российского кабинета министров

"В ходе переговоров с руководством Узбекистана планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-узбекистанского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетике, включая мирный атом, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях", - говорится в сообщении.

Мишустин также примет участие в работе V Ташкентского международного инвестиционного форума, проинформировала пресс-служба.

Как сообщили в аппарате правительства РФ, в Узбекистане действуют свыше 3 тыс. предприятий с российским участием (в России - более 700 фирм с узбекистанским капиталом), что составляет около 20% от общего числа действующих компаний с иностранным капиталом.

В Узбекистане реализуется 150 инвестиционных проектов с российским участием на общую сумму 4 трлн рублей, торгово-экономические отношения с Узбекистаном поддерживают 82 российских региона, заключено свыше 70 соглашений о сотрудничестве на уровне регионов, отметили в аппарате кабинета министров.

Узбекистан Ташкент Михаил Мишустин
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