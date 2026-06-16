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Оверчук заявил об интересе российских инвесторов к Узбекистану

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Узбекистан представляет интерес для российских инвесторов в том числе и тем, что это быстро развивающаяся и диверсифицирующаяся экономика, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Важно то, что Узбекистан – очень быстро развивающаяся экономика. Здесь создаются очень хорошие условия для развития, и это диверсифицирующаяся экономика. Поэтому все здесь может быть интересно", - сказал Оверчук журналистам во вторник.

Оверчук входит в российскую делегацию, сопровождающую председателя правительства России Михаила Мишустина. Российский премьер посещает Ташкент с двухдневным рабочим визитом.

Алексей Оверчук Узбекистан
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