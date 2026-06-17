НСПК планирует меры для постепенного вывода из оборота карт Visa и Mastercard

Речь идет о снижении ставок межбанковского вознаграждения по этим картам

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир", "дочка" Банка России) планирует снизить ставки межбанковского вознаграждения (МБВ) по картам международных платежных систем, сообщает НСПК.

Совет участников и пользователей платежного рынка при НСПК в ходе обсуждения поддержал предложение не устанавливать нормативные сроки прекращения обращения карт международных платежных систем, которые больше не работают в России (в том числе Visa и Mastercard). При этом совету было предложено для постепенного вывода таких карт из оборота снизить ставку межбанковского вознаграждения по ним с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 года - до 0%.

"Мы озвучили это участникам совета, у рынка есть месяц на внесение своих предложений. Со своей стороны уверены, что такое поэтапное снижение ставки МБВ позволит банкам безболезненно и постепенно вывести из оборота карты международных платежных систем. Это позволит сделать переход максимально комфортным для граждан, сохранив привычный уровень доступности и удобства безналичных платежей", - сказал через пресс-службу генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Visa и Mastercard объявили об уходе из России в марте 2022 года, на тот момент они занимали преимущественную долю рынка, на карты российской национальной системы "Мир" в IV квартале 2021 года приходилось 25,7%. По данным на первый квартал 2026 года доля карт "Мир" превышает 75%.

Карты Visa и Mastercard российских банков не работают за рубежом, но продолжают функционировать внутри страны благодаря поддержке НСПК, которая требует значительных затрат.

Межбанковское вознаграждение (интерчейндж) - это плата, которую банк продавца перечисляет другому банку, который выпустил карту покупателя. Межбанковская комиссия взимается за каждую транзакцию с использованием карты. Это внутренний межбанковский платеж, заложенный в комиссию за эквайринг.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.