ЦБ РФ не планирует устанавливать сроки вывода из оборота карт Visa и Mastercard

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не намерен устанавливать сроки вывода из оборота карт Visa Inc. и Mastercard Inc., заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса Банка России.

"Объективно складывается так, что эти карты, они называются Visa и Mastercard, но по сути дела у них функционал как у карт "Мир". И на наш взгляд, они будут постепенно выводиться из оборота", - сказала Набиуллина.

"Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов, но сроки мы не ставим", - добавила она.

Visa и Mastercard объявили об уходе из РФ в марте 2022 года, на тот момент они занимали преимущественную долю рынка, на карты российской национальной системы "Мир" в IV квартале 2021 года приходилось 25,7%. По данным на первый квартал 2026 года доля карт "Мир" превышает 75%.

Карты Visa и Mastercard российских банков не работают за рубежом, но продолжают функционировать внутри страны благодаря поддержке Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), владельцем которой является Банк России.

НСПК в июне заявила, что планирует снизить ставки межбанковского вознаграждения по картам Visa и Mastercard для постепенного вывода таких карт из оборота. Ожидается, что ставка межбанковского вознаграждения по ним с начала 2027 года снизится до 1%, а с начала 2028 года - до 0%.

Межбанковское вознаграждение (интерчейндж) - это плата, которую банк продавца перечисляет другому банку, который выпустил карту покупателя. Межбанковская комиссия взимается за каждую транзакцию с использованием карты. Это внутренний межбанковский платеж, заложенный в комиссию за эквайринг.