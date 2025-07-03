В ЦБ предложили ограничить срок действия карт Visa и Mastercard

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В ЦБ РФ сообщили, что предлагается ограничивать сроки действия карт, выпущенных платежными системами, которые не входят в специальный реестр Банка России. На данный момент среди исключенных из реестра систем есть Visa и Mastercard.

Банк России продолжает обсуждать с профильными ведомствами создание единой системы учета платежных карт для контроля за количеством карт, которым владеет одно физическое лицо, точного лимита пока нет, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина журналистам в кулуарах Финансового конгресса.

Впервые об идее ввести для борьбы с дропперством ограничение по количеству банковских карт, которыми может владеть один человек, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в марте на совещании президента с правительством. По ее словам, можно установить лимит в одном банке - до 5, а в нескольких - до 20. Позднее для того, чтобы контролировать то, как банки исполняют требования по ограничению, Минфин и ЦБ предложили создать единый реестр учета платежных карт, сообщал источник "Интерфакса".

"Знаете, мы проводим оценку, и если среднее по стране количество карт на человека в одном банке, у нас есть эта информация. Но поскольку на сегодняшний день единая база отсутствует, то посчитать на данных вот эту величину - пока задача непростая. Поэтому мы одновременно обсуждаем вместе с профильными ведомствами, каким лучшим образом построить базу, реестр платежных карт, и пока только оцениваем количество карт. Но вы знаете, тема неоднозначная. Я могу сказать, что в среднем, вот это даже без ограничений, в среднем у, наверное, 85% граждан нашей страны количество карт не превышает 4-5 в одном банке. Есть экзотические ситуации, но вот у нормального среднестатистического человека. Поэтому, когда мы будем принимать и давать рекомендации по ограничению, наверное, мы будем на эти цифры опираться", - сказала Бакина.

"Но ограничивая количество карт во всех банках, вот здесь разные могут быть подходы, ведь можно же не две цифры давать, вообще одну какую-то величину, и человек уже сам будет решать, в одном он банке будет это делать или в нескольких. Но поскольку решение очень влиять будет на людей, поэтому пока обсуждаем, какой будет механизм", - добавила она.

Как сообщал ранее источник, в рамках единой системы учета платежных карт предлагается ввести единый цифровой идентификатор физлиц - владельцев карт, который кредитные организации будут обязаны устанавливать при проведении идентификации клиентов. В качестве идентификатора ЦБ предлагает использовать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).

Предлагается также ограничивать сроки действия карт, выпущенных платежными системами, которые не входят в специальный реестр ЦБ. На данный момент среди исключенных из реестра систем есть Visa и Mastercard.