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Принят закон об усилении контроля за иноагентами

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о повышении эффективности межведомственного взаимодействия органов публичной власти, кредитных и иных финансовых организаций с Минюстом России при осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах.

В частности, устанавливается обязанность органов публичной власти, кредитных и иных финансовых организаций предоставлять информацию о финансово-хозяйственной деятельности иностранных агентов в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Кроме этого, с 1 сентября 2026 года законом вводится запрет на распространение социальной рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также устанавливается, что рекламодателями социальной рекламы не могут выступать физические и юридические лица, включенные в реестр иноагентов.

"Это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов и предупредить случаи сокрытия полученных ими денежных средств", - сказал, комментируя закон, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, таким образом "мы защищаем суверенитет государства и наших граждан от тех, кто предал свою страну и открыто выступает на стороне недругов России".

Вячеслав Володин Госдума
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