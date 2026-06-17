Сенаторы одобрили штрафы за нарушения при авторизации на сайтах и в приложениях

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности за неисполнение владельцем информационного ресурса обязанности проводить авторизацию пользователей, находящихся в России, одним из способов, предусмотренных законом об информации.

За это предусмотрен штраф для граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, один из авторов закона, напомнил, что в силу вступила норма, по которой авторизация пользователей, находящихся в России, возможна одним из следующих способов: с использованием номера мобильного телефона; с использованием ЕСИА или ЕБС; с использованием российского сервиса авторизации.

По его словам, "обычных пользователей интернета штрафы не коснутся - только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон". "Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран", - отметил Горелкин.

Закон устанавливает административную ответственность за неисполнение владельцем информационного ресурса требований законодательства к применению рекомендательных технологий в виде штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Аналогичную ответственность закон предусматривает за предоставление информации с применением рекомендательных технологий без информирования пользователей интернета о применении на данном информационном ресурсе рекомендательных технологий; неразмещение на таком ресурсе документа, устанавливающего правила применения рекомендательных технологий, адреса электронной почты для направления владельцу ресурса юридически значимых сообщений, фамилии и инициалов (для физического лица) или наименования (для юридического лица) владельца такого информационного ресурса.

За повторное совершение таких административных нарушений законопроект предлагает установить ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; должностных лиц - от 60 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 1 млн 400 тысяч рублей.

Законом также устанавливается аналогичная ответственность владельца информационного ресурса, на котором применяются рекомендательные технологии, за невыполнение требования Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий в виде штрафа для граждан. За повторное совершение такого административного правонарушения предусмотрен штраф для граждан в размере от 40 тысяч до 80 тысяч рублей, для должностных лиц - от 120 тысяч до 200 тысяч рублей, юридических лиц - от 1,4 млн до 2,8 млн рублей.

Рекомендательные технологии - это информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей Интернета.