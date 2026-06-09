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Пользователей соцсетей за авторизацию через иностранные сервисы штрафовать не будут

Принятый закон коснется только владельцев сайтов

Пользователей соцсетей за авторизацию через иностранные сервисы штрафовать не будут
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Нормы закона о штрафах за авторизацию на российских сайтах через иностранные почтовые адреса и сервисы не распространяются на обычных пользователей интернета, а предусмотрены только для владельцев сайтов, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

"В СМИ массово распространяется информация о том, что принятыми сегодня в третьем чтении изменениями в КоАП якобы планируется взимать штрафы с граждан за авторизацию на российских сайтах через иностранные почтовые адреса (Gmail, Hotmail и т.д.) либо другие зарубежные сервисы (Apple ID, Google ID и т.д.). Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество", - написал Боярский в своем канале в Мах.

Он пояснил, что принятый во вторник Госдумой закон устанавливает ответственность исключительно для владельцев сайтов в сети Интернет в рамках обеспечения ими механизма авторизации пользователей. Механизм был определен еще три года назад изменениями в 149-ФЗ и предусматривает четыре способа такой авторизации: через номер телефона, биометрию, Госуслуги и иные российские сервисы, например, банковские приложения или соцсети, отметил глава комитета.

"Владельцами сайта могут быть как юридические и должностные лица, так и физические лица - обычные граждане. И именно на эту категорию лиц - владельцев сайтов возлагается ответственность за нарушение закона. Абсолютное число наших граждан, пользователей соцсетей эти изменения никоим образом не коснутся", - добавил Боярский.

Госдума Сергей Боярский
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