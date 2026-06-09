Закон о штрафах за нарушения при авторизации на сайтах и в приложениях принят Госдумой

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об административной ответственности за неисполнение владельцем информационного ресурса обязанности проводить авторизацию пользователей, находящихся на территории РФ, одним из способов, предусмотренных законом об информации.

За это предусмотрен штраф для граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, соавтор закона, напомнил, что ранее в силу вступила норма, по которой авторизация пользователей, находящихся на территории РФ, возможна одним из следующих способов: с использованием номера мобильного телефона, с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или ЕБС, с использованием российского сервиса авторизации.

По его словам, "обычных пользователей интернета штрафы не коснутся - только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон". "Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран", - отметил Горелкин.

Кроме того, закон устанавливает административную ответственность за неисполнение владельцем информационного ресурса требований законодательства РФ к применению рекомендательных технологий в виде штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Аналогичную ответственность закон предусматривает за предоставление информации с применением рекомендательных технологий без информирования пользователей сети "Интернет" о применении на данном информационном ресурсе рекомендательных технологий; неразмещение на таком ресурсе, документа, устанавливающего правила применения рекомендательных технологий, адреса электронной почты для направления владельцу ресурса юридически значимых сообщений, фамилии и инициалов (для физического лица) или наименования (для юридического лица) владельца такого информационного ресурса.

За повторное совершение указанных административных правонарушений законопроектом предлагается установить ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; должностных лиц - от 60 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 1 млн 400 тысяч рублей.

Законом также устанавливается аналогичная ответственность владельца информационного ресурса, на котором применяются рекомендательные технологии, за невыполнение требования Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий в виде штрафа для граждан. За повторное совершение такого административного правонарушения предусмотрен штраф для граждан в размере от 40 тысяч до 80 тысяч рублей, для должностных лиц - от 120 тысяч до 200 тысяч рублей, юридических лиц, от 1 млн 400 тысяч до 2 млн 800 тысяч рублей.

Рекомендательные технологии - это информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей интернета.