В Тюменской области отменен режим беспилотной опасности

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Режим беспилотной опасности, введенный ранее в Тюменской области, перестал действовать, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем канале в Мах в субботу.

По данным пресс-службы Росавиации, в тюменском аэропорту "Рощино" сняли ограничения на прием и вылет рейсов.

Как сообщалось, в субботу в Тюменской области был введен режим беспилотной опасности, в "Рощино" временно прекратили принимать и выпускать самолеты. Глава региона в своем канале в Мах сообщал об отражении атаки дронов на Тюменской НПЗ.