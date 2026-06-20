Введены ограничения в аэропорту Тюмени, аэропорт Нижнего Новгорода работает по согласованию

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ограничения, касающиеся отправки и приема рейсов, ввели в тюменском аэропорту "Рощино", сообщает Росавиация в субботу.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

Ранее в Тюменской области ввели режим беспилотной опасности. Аналогичный режим введен в соседних Свердловской и Курганской областях.

Кроме того, сообщили в Росавиации, аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства. "Возможны корректировки в расписании рейсов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.