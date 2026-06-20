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Отражена беспилотная атака на Тюменский НПЗ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Тюменской области отражена атака беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Моор.

"Отражена атака БПЛА на Тюменский НПЗ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации завод не пострадал, сотрудники эвакуированы", - написал он в своем канале в Мах в субботу.

Ранее сообщалось, что в области был введен режим беспилотной опасности. В тюменском аэропорту "Рощино" ввели ограничения на вылет и прием рейсов. Режим беспилотной опасности также введен в соседних регионах - Курганской, Челябинской и Свердловской областях.

Тюменская область Тюменский НПЗ Александр Моор
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Отражена беспилотная атака на Тюменский НПЗ

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