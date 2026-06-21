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Военные РФ нанесли удар по украинскому хранилищу ГСМ в Днепропетровской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли поражение хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ), используемому для снабжения транспорта ВСУ, в Днепропетровской области, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"В районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области 20 июня расчетами БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" и "Герань-2 сикер" была нанесена серия высокоточных ударов по хранилищу ГСМ, используемому для снабжения транспорта ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате удара было зафиксировано разрушение ряда объектов хранилища и объемное возгорание на цели.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Днепропетровская область
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