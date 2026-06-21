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Поиски пропавшего в Приморье вертолета приостановлены до утра

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Поиски воздушного судна Robinson, пропавшего по пути к северному поселку в Приморском крае, вели три вертолета, но из-за наступления темноты экипажи приостановили работу, сообщает Росавиация в воскресенье.

"В поисково-спасательной операции участвует поисково-спасательное ВС Росавиации - вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр - вертолетные услуги". На его борту спасатели подведомственного агентству ФКУ "Хабаровская РПСБ". В координации с Росавиацией к поиску подключились два вертолета авиакомпании "Гранат". Из-за наступления темного времени суток, низкой облачности поисково-спасательная операция приостановлена", - говорится в сообщении.

В РоссииВертолет Robinson пропал в ПриморьеЧитать подробнее

Поисковая операция продолжится в понедельник утром.

Пропавший вертолет Robinson R44 (регистрационный номер RA-07425) принадлежит авиакомпании "Гранат".

Как сообщалось, воздушное судно вылетело в воскресенье с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка Тернейского района - для выполнения лесоавиационных работ. На борту находятся пилот и летчик-наблюдатель. В назначенное время экипаж на связь не вышел, местонахождение вертолета пока не установлено.

Приморский край Robinson
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