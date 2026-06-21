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Вертолет Robinson пропал в Приморье

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Экипаж вертолета Robinson, который вылетел в воскресенье к северному поселку в Приморском крае, перестал выходить на связь, сообщает Восточное МСУТ СК России.

"По данным следствия, сегодня вертолет Robinson вылетел с площадки, расположенной в поселке Терней в направлении населенного пункта Единка Тернейского района. Воздушное судно в предусмотренное время на связь не вышло, его местонахождение не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились пилот и летчик-наблюдатель.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщает, что вертолет R-44 выполнял лесоавиационные работы. Экипаж должен был выйти на связь в полдень по местному времени.

"Приморская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов", - отмечает надзорное ведомство.

Село Единка - самый отдаленный населенный пункт в Приморском крае, имеющий регулярное воздушное сообщение с краевым центром.

Приморский край Robinson Единка
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