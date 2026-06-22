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На Западе спланированы учения наступательного характера

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Страны Запада планируют проведение учений наступательного характера, что говорит о планах Евросоюза принимать участие в военных действиях, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Больше покупают наши коллеги (на Западе - ИФ), к сожалению, средства наступательного характера. И учения у них сегодня спланированы наступательного характера", - заявил Вольфович в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия не собирается на кого-либо нападать и не намерена представлять для кого-то угрозу, и заверил, что все обвинения Запада в военной активности в адрес Белоруссии беспочвенны.

"Они (западноевропейские политики - ИФ) говорят и обвиняют нас в какой-то угрозе с Востока. Нет. Те заявления лидеров G7 и вообще все планы Европейского союза говорят о том, что Европа собирается воевать. Только с кем воевать, непонятно", - добавил Вольфович.

Евросоюз G7 Белоруссия
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