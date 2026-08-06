Обломки БПЛА поразили НПЗ в Ярославле

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Ярославской области в результате последней массированной атаки БПЛА обломки попали в резервуар нефтеперерабатывающего завода, начался пожар, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания", - добавил он.

В регионе объявлен отбой беспилотной угрозы. Всего, по данным Евраева, над регионом было нейтрализовано 93 беспилотника.

"Жертв нет, осколочные ранения получили четыре человека. Две женщины и мужчина госпитализированы, еще одного мужчину осмотрели на месте, помощь врачей не потребовалась", - сказано в сообщении.

Как сообщал губернатор ранее утром, из-за падения обломков БПЛА загорелись три частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных, повреждены личные автомобили.