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В МИД РФ заявили, что военные приготовления Евросоюза и НАТО напоминают план "Барбаросса"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Россия видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план "Барбаросса" - стратегию нацистской Германии по нападению на СССР, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

"22 июня 1941 года - день начала Великой Отечественной войны. В эту дату нацистская Германия напала на Советский Союз, начав самую кровопролитную и разрушительную войну в истории, унесшую миллионы жизней. Однако кажется, что Запад урок так и не выучил. В МИД России отмечают, что военные приготовления Евросоюза и НАТО все больше напоминают немецкий план "Барбаросса", - говорится в публикации.

"Если посмотреть на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС (а между ними с военной точки зрения разница уже небольшая - я имею в виду агрессивные устремления в отношении РФ), их главная задача - добиться стратегического поражения России. Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года", - приводит издание слова Грушко.

Газета напоминает, что глава сухопутных войск Германии Кристиан Фройдинг ранее заявил: по согласованным разведданным всех 32 стран НАТО, ФРГ и ее союзники должны быть полностью готовы к ведению конвенциональной войны с Россией к 2029 году. При этом лидеры ЕС и НАТО интенсивно согласовывают планы по форсированному наращиванию военных расходов, пишут "Известия".

Германия ЕС МИД РФ
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