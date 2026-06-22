Порядка 102 тыс. участников ЕГЭ сдадут экзамены в резервные дни с 22 по 25 июня

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года продолжат резервные сроки сдачи экзаменов с 22 по 25 июня; на участие в экзаменах в эти дни зарегистрировано почти 102 тыс. человек, большинство из них являются выпускниками прошлых лет - почти 60 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Экзамены пройдут в 2 тыс. 457 экзаменационных пунктах (ППЭ), которые откроются во всех регионах России и в образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. В проведении экзаменов будет задействовано более 90 тыс. организаторов и других специалистов ППЭ. Мониторинг хода экзаменов будут осуществлять около 7 тыс. общественных наблюдателей, отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основные сроки либо завершить экзамен, или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов - русскому языку или математике.

Больше всего участников в резервные сроки зарегистрировано на ЕГЭ по русскому языку - почти 43 тыс. человек, обществознанию - около 28,3 тыс. человек, профильной математике - более 27 тыс. человек, биологии - более 18 тыс. человек, физике - около 14,5 тыс. человек, говорится в сообщении.

22 июня пройдет ЕГЭ по физике, информатике, литературе, русскому языку, химии и письменная часть по иностранным языкам; 23 июня - по базовой и профильной математике, обществознанию, истории, биологии, географии и устная часть по иностранным языкам; 24 и 25 июня - резервные дни по всем учебным предметам.

Кроме того, 8 и 9 июля в расписании основного периода ЕГЭ предусмотрены дополнительные дни для пересдачи экзамена по одному из учебных предметов выпускниками текущего года из числа предметов, сданных в текущем году или после десятого класса.

Для выпускников, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или двум обязательным учебным предметам, либо по уважительным причинам, подтвержденным документально, не смогут принять участие в экзаменах или не завершат их, в расписании ЕГЭ-2026 предусмотрен также дополнительный период с 4 по 25 сентября для проведения экзаменов по русскому языку и базовой математике, пояснили в пресс-службе.