Пять человек погибли в ДТП в Архангельской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Плесецком муниципальном округе, сообщили в главном управлении МЧС России по Архангельской области.

"21.06 2026 г. в 22:50 в Плесецком МО на автодороге федерального значения А-215 в районе н.п. Шелекса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В ДТП пострадали семь человек, из них пять человек погибли, в том числе двое детей, двое человек госпитализированы", - говорится в сообщении.