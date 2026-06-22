Поиск

Пять человек погибли в ДТП в Архангельской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Плесецком муниципальном округе, сообщили в главном управлении МЧС России по Архангельской области.

"21.06 2026 г. в 22:50 в Плесецком МО на автодороге федерального значения А-215 в районе н.п. Шелекса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В ДТП пострадали семь человек, из них пять человек погибли, в том числе двое детей, двое человек госпитализированы", - говорится в сообщении.

МЧС России Архангельск ДТП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Порядка 102 тыс. участников ЕГЭ сдадут экзамены в резервные дни с 22 по 25 июня

 Порядка 102 тыс. участников ЕГЭ сдадут экзамены в резервные дни с 22 по 25 июня

Глава ДНР сообщил об одном погибшем и семи пострадавших после ударов БПЛА

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Что произошло за день: воскресенье, 21 июня

В Севастополе ограничат проведение мероприятий, работу транспорта и магазинов

Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Электроснабжение всех потребителей Севастополя восстановлено

СКР возбудил дело о теракте из-за атаки дронов ВСУ по инфраструктуре Керченского полуострова

Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на инфраструктуре

 Графики подачи электроэнергии вводят в Крыму из-за аварий на инфраструктуре
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2784 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10030 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов