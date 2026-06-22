Пять населенных пунктов Забайкалья оказались в зоне паводка

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Три реки вышли из берегов в Забайкальском крае, в зоне подтопления оказались приусадебные участки, дома и дороги в пяти населенных пунктах, сообщает региональный главк МЧС России.

"В результате интенсивных осадков на малых реках Чернышевского муниципального округа Белый Урюм, Жипкос, Агита произошел резкий подъем уровней воды", - говорится в сообщении.

В населенном пункте Аксеново-Зиловское подтоплены два жилых дома и 36 приусадебных участков. В Букачаче в зоне паводка - один жилой дом и шесть приусадебных участков.

В Ульякане вода зашла на два приусадебных участка, в селе Бушулей подтоплен один приусадебный участок, размыто дорожное полотно в двух местах (проезд возможен только на автотранспорте повышенной проходимости). В селе Бухта в воде находится один приусадебный участок, размыто шесть участков дороги, проезд ограничен.

Всего подтоплено три жилых дома, 46 приусадебных участков, в которых проживают 147 человек (из них 32 ребенка), а также два участка автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 3 км.

На территории Чернышевского муниципального округа действует режим повышенной готовности. В населенных пунктах организовано наблюдение за уровнем воды, ведутся работы по отводу воды силами администрации и привлеченной техникой золотодобывающего предприятия.

На месте работают оперативная группа пожарно-спасательной части №38 МЧС России поселка Чернышевск, пожарная часть Аксеново-Зиловского ГУ "Забайкалпожспас", оперативная группа администрации Чернышевского муниципального округа.

Для усиления группировки и оперативного реагирования в случае ухудшения обстановки дополнительно направлены группа поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.