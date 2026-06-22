Российские военнослужащие сорвали подвоз боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" сорвали подвоз материальных средств ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России в понедельник.

"Для пресечения попытки снабжения подразделений противника операторы ударных БпЛА 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" нанесли огневое поражение транспорту противника на маршруте выдвижения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, украинские военнослужащие пытались доставить на свои передовые позиции боеприпасы, ударные дроны и продовольствие.

"В результате боевой работы пикапы с грузом, квадроциклы и наземные робототехнические комплексы уничтожены. Живая сила противника ликвидирована. Подвоз материальных средств на позиции ВСУ сорван", - заявили в Минобороны РФ.