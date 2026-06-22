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Военные РФ уничтожили укрытия ВСУ в Константиновке

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили укрытия ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России в понедельник.

"После подтверждения целей и уточнения координат информация была оперативно передана артиллерийским расчетам 3-го армейского корпуса, которые нанесли серию точных ударов по выявленным укрытиям", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, операторы БПЛА обнаружили отступающую из Константиновки группу ВСУ, которые укрылись в жилой застройке.

"В результате огневого поражения живая сила противника была уничтожена непосредственно в местах укрытия", - сказано в сообщении.

"Артиллерийские подразделения 3-го армейского корпуса планомерно выбивают противника с занимаемых позиций, лишая его возможности организованно отступать, перегруппировываться и создавать новые очаги сопротивления", - заявили в Минобороны России.

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