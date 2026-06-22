Беспилотники уничтожены ночью в городе Гуково и двух районах Ростовской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации ночью беспилотников в городе Гуково, Чертковском и Верхнедонском районах.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Гуково, Чертковском и Верхнедонском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал глава региона в своем канале в Мах.