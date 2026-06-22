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В Брянской области за сутки нейтрализовали 192 БПЛА

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении в регионе массированной атаки БПЛА за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", (...) Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 192 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в мессенджере Мах.

Минобороны ранее сообщило, что за ночь над страной нейтрализовали 301 БПЛА, в том числе и над Брянской областью.

Минобороны ПВО Брянская область Егор Ковальчук
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