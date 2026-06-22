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В Курской области за сутки сбили 156 БПЛА

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 156 украинских беспилотниках, сбитых за минувшие сутки, с 9 утра 21 июня до 9 утра 22 июня.

ВСУ за сутки 97 раз применяли артиллерию по отселенным районам. 26 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В Рыльске была ранена 31-летняя женщина. В городе были повреждены четыре автомобиля.

В селе Октябрьское Рыльского района повреждено остекление двух частных домов. В селе Большегнеушево поврежднн гараж.

Погибших нет, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июня 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Рыльск Курская область
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