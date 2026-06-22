В России МРТ с сентября можно будет пройти без направления врача

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Проведение магнитно-резонансных исследований с 1 сентября 2026 года станет доступно пациентам без назначения лечащего врача, следует из приказа Минздрава.

"Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки)", - говорится в документе министерства, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

Магнитно-резонансная томография - высокоточный и безопасный метод медицинской диагностики, который позволяет получать детальные послойные снимки внутренних органов и тканей.