Мишустин поручил к февралю подготовить стратегию развития цифровых платформ в РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать стратегию развития сегмента цифровых платформ, говорится в сообщении правительства.

Документ должен быть подготовлен к началу февраля 2027 года. Проработкой инициатив будут заниматься Минэкономразвития и Минцифры.

"Им предстоит провести приоритизацию создания цифровых платформ в отдельных отраслях экономики с государственным участием, включая определение перечня отраслей экономики, в которых участие государства может быть особенно эффективным", - говорится в сообщении.

В процессе разработки стратегии в ней должны быть определены общие требования, включая типы данных, которые используют платформы, типовая архитектура цифровых платформ и обеспечение информационной безопасности на них.