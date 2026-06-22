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Росрыболовство намерено создать водорослевую индустрию

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Росрыболовство разработало программу производства и использования водорослей для организации конкурентоспособной и устойчивой водорослевой индустрии, сообщило ведомство после совещания, которое на минувшей неделе провел руководитель агентства Илья Шестаков.

Предполагается, что для ее реализации в перспективе могут появиться три кластера: Дальневосточный, Северо-Западный, Азово-Черноморский.

Водоросли могут стать перспективным направлением развития аквакультуры, что снизит зависимость России от импорта таких стратегических продуктов, как агар, альгинаты и каррагинаны, отмечает Росрыболовство. Продукция из водорослей применяется в пищевой, фармацевтической промышленности.

Россия обладает крупнейшим в мире природным потенциалом для развития водорослевой индустрии. Объем доступной сырьевой базы в морских водах составляет более 250 тыс. тонн.

В 2023 году на рынок водорослей вышел ведущий производитель атлантического лосося и форели - компания "Инарктика". В 2025 году принадлежащее ей ООО "Русские водоросли - Муксалма" (Архангельская область) увеличило выручку на 6,5%, до 65,3 млн рублей с 61,3 млн рублей в 2024 году.

Выручка "Инарктики" от реализации продукции из переработанных водорослей в 2025 году выросла до 708,7 млн рублей с 581,8 млн рублей годом ранее.

Илья Шестаков Росрыболовство Инарктика
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