С 2024 г. в РФ из недружественных стран репатриировались 11,5 тыс. соотечественников

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Более 11,5 тыс. соотечественников вернулись в РФ из недружественных стран за последние 2,5 года, доля заявлений от них продолжает расти, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"За последние два с половиной года доля соотечественников, решивших вернуться в Россию путем репатриации и подавших соответствующие заявления, постоянно растет. Всего механизмом репатриации воспользовались около 11,5 тыс. человек", - сказала Волк журналистам.

По словам представителя министерства, в 2024 году доля подавших заявления соотечественников составила 21,4%, в 2025 году - 44,3%, а по итогам работы за пять месяцев текущего года - порядка 52%.

Волк отметила, что введенный 1 января 2024 года институт репатриации востребован "у соотечественников из недружественных государств", таких как Германия, страны Прибалтики, Канада, США и Израиль.



