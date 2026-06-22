В Тульской области БПЛА атаковал многоквартирный дом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об атаке украинского беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Щекино.

Жильцов эвакуировали. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы и оперативный штаб правительства региона.

Ранее Миляев сообщал об уничтожении военными трех украинских БПЛА.

Областная прокуратура сообщила, что держит на контроле соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на дом в Щекине.