В Тульской области БПЛА атаковал многоквартирный дом
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об атаке украинского беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Щекино.
Жильцов эвакуировали. По предварительной информации, никто не пострадал.
На месте работают экстренные службы и оперативный штаб правительства региона.
Ранее Миляев сообщал об уничтожении военными трех украинских БПЛА.
Областная прокуратура сообщила, что держит на контроле соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на дом в Щекине.