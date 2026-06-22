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В РФ заблокировали 19,2 тыс. интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАДах

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Доступ к 19,2 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых запрещена в России, заблокирован в РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 19,2 тыс. подобных площадок", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в их числе интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и/или содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, среди нее "Витамин Д3 2000 МЕ 360 капсул", "Астрагал перепончатый корень сухой экстракт 400 мг", а также продукция, являющаяся опасной, - "БАД Гамма-аминобутировая кислота GABA 750 мг NOW, 100 вегетарианских капсул, поддержка мозга, здорового сна, нервной системы и пищеварения, снятие стресса для мужчин и женщин".

Роспотребнадзор
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