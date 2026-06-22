Движение по Крымскому мосту перекрыто в третий раз за понедельник

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Крымский мост закрыли для движения автотранспорта в понедельник днем, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Ограничение вводят третий раз за понедельник. В предыдущие разы оно действовало около часа и около 40 минут.