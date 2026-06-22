Поиск

Движение по Крымскому мосту перекрыто в третий раз за понедельник

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Крымский мост закрыли для движения автотранспорта в понедельник днем, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Ограничение вводят третий раз за понедельник. В предыдущие разы оно действовало около часа и около 40 минут.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бронирование мест для детского отдыха в Крыму приостанавливают до сентября

На востоке Крыма случился сбой с электроснабжением

Семь землетрясений произошли утром в Черном море у берегов Севастополя

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 79

В России МРТ с сентября можно будет пройти без направления врача

 В России МРТ с сентября можно будет пройти без направления врача

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 67

"Шереметьево" ограничило работу, "Внуково" и "Домодедово" работают по согласованию

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в мае превысил $1,3 млрд

 Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в мае превысил $1,3 млрд

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Порядка 102 тыс. участников ЕГЭ сдадут экзамены в резервные дни с 22 по 25 июня

 Порядка 102 тыс. участников ЕГЭ сдадут экзамены в резервные дни с 22 по 25 июня
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10045 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2790 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов