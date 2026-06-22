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Песков усомнился в улучшении отношений с Лондоном после отставки Стармера

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Кремле сомневаются, что после отставки премьера Великобритании Кира Стармера на политическом небосклоне этой страны найдется кто-то с отличной от его позицией в части отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кир Стармер никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас лицезреем. Ничем примечательным он для нас не запомнился в своей должности", - сказал Песков журналистам, комментируя отставку Стармера.

"Много вопросов о том, что после него, может быть, будет лучше. Вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений", - отметил он.

Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, выступая на Даунинг-стрит напротив своей резиденции, что покинет пост главы правительства и откажется от лидерства в партии лейбористов.

Дмитрий Песков Великобритания Кир Стармер
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