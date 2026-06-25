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Опрос показал, что лейборист Бернем по популярности у британцев обошел лидера правых Фаража

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Экс-мэр Манчестера лейборист Энди Бернем, выразивший намерение побороться за пост премьера Великобритании, пользуется большей популярностью, чем глава британской правой партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фараж. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov.

Так, 43% респондентов считает, что Бернем станет хорошим премьер-министром Британии, тогда как 23% предпочло бы Фаража на этой должности. При этом, по опросам общественного мнения за май, разрыв в популярности между премьером Киром Стармерем и Фаражем составлял 10 процентных пунктов, тогда как сейчас между Бернемом и Фаражем - 20.

Вместе с тем в пользу возможного премьерства Бернема высказалось больше опрошенных, чем за лидера оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок, главу Зеленой партии Англии и Уэльса Зака Полански и лидера Либеральных демократов Эда Дейви.

Ранее в июне Стармер сообщил, что уйдет в отставку. Ожидается, что его преемником станет бывший мэр Манчестера Бернем, который пока единственный объявил о желании баллотироваться на пост главы Лейбористской партии, и соответственно, получить кресло премьера. Подача заявок кандидатов должна начаться 9 июля.

В свою очередь Фараж заявлял, что в условиях, когда Стармер объявил о планах сложить с себя полномочия, в стране должны пройти всеобщие выборы.

Великобритания Энди Бернем Найджел Фараж
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