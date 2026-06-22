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Британский премьер-министр Стармер решил подать в отставку

Британский премьер-министр Стармер решил подать в отставку
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, выступая на Даунинг-стрит напротив своей резиденции, что покинет пост главы правительства и откажется от лидерства в партии лейбористов, передает Sky News.

Он уже уведомил короля Карла III об этом решении.

Стармер попросил руководство лейбористской партии определить сроки выборов нового лидера, выдвижение кандидатов должно начаться 9 июля и завершится 16 июля. Если процедура состоится, новый лидер партии будет определен после парламентских каникул, к началу новой сессии в сентябре. Стармер останется во главе правительства, пока в партии не завершится передача власти.

Еще в конце прошлой недели Стармер говорил, что не откажется от должности и от лидерства в партии лейбористов.

Его положение пошатнулось после того, как на выборах 18 июня в конституционном округе Мейкерфилд победил мэр Манчестера Эндрю Бернем, который планировал инициировать борьбу за позицию лидера лейбористской партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. До этого около ста депутатов парламента публично призвали Стармера уйти в отставку.

Проблемы Стармера усугубились после плохих результатов лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1,5 тысяч мест. После этого многие однопартийцы, в том числе члены парламента, призвали премьера покинуть пост. Пока что Стармер отказывается рассматривать такую возможность.

Сначала Стармер заявлял, что останется в должности и будет противостоять Бернему. 21 июня Guardian со ссылкой на источники в правительстве написала, что премьер-министр все же решил оставить пост.

Англия Даунинг-стрит Великобритания Карл III Эндрю Бернем Кир Стармер
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