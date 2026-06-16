Два человека пострадали в результате атак БПЛА в Курской области

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских дронов в приграничном районе Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн во вторник.

"Дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Малое Солдатское Беловского района. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма. Еще одна атака пришлась рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения", - написал Хинштейн в своем канале в Мах.

Пострадавшим оказали первую медпомощь и госпитализируют в Курскую областную больницу, добавил губернатор.